С 1 августа в Приамурье начнут открывать пришкольные лагеря

Фото: zernoland.ru

С 1 августа в Амурской области начнут открывать пришкольные лагеря. Решение приняли на заседании оперативного штаба в правительстве области.

Министр образования и науки региона Светлана Яковлева предложила продлить ограничения работы загородных лагерей до 1 сентября. – Поскольку лето завершается, готовить загородные лагеря к открытию бессмысленно, с точки зрения рентабельности. Что касается пришкольных лагерей – в зависимости от ситуации в муниципалитете, можно организовывать малоконтактную занятость детей при школах, – рассказала Светлана Вячеславовна. Губернатор Василий Орлов поддержал инициативу министра.

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