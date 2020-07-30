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сегодня, 15:34 1

С 1 августа в Приамурье начнут открывать пришкольные лагеря

С 1 августа в Приамурье начнут открывать пришкольные лагеря
Фото: zernoland.ru

С 1 августа в Амурской области начнут открывать пришкольные лагеря. Решение приняли на заседании оперативного штаба в правительстве области.

Министр образования и науки региона Светлана Яковлева предложила продлить ограничения работы загородных лагерей до 1 сентября.

– Поскольку лето завершается, готовить загородные лагеря к открытию бессмысленно, с точки зрения рентабельности. Что касается пришкольных лагерей – в зависимости от ситуации в муниципалитете, можно организовывать малоконтактную занятость детей при школах, – рассказала Светлана Вячеславовна.

Губернатор Василий Орлов поддержал инициативу министра.

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#дети #образование #отдых #школа

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Комментарии
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    Нажми Обсудить на форуме
    26 минут назад

    Хорошая новость.

    Главное чтобы успели чиновники образования всё организовать.

    Поторопите их.

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