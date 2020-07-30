В Пояркове после ремонта открыли пункт пропуска в Китай

Фото: пресс-служба Минтранса Амурской области

В Пояркове открыли грузопассажирский пункт пропуска через границу с Китаем.Там строили новый причал для грузовых судов.

Как сообщает пресс-служба Минтранса Амурской области, на участке ОАО «Поярковский элеватор» построили причал для грузовых судов. Строительство за счёт внебюджетных источников.

Теперь на пункте погрузка сои и зерна на баржи для экспорта пойдет еще быстрее и легче.

Важно, что в условиях пандемии создано всё для проведения сотрудниками пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора и Россельхознадзора контроля при пересечении границы.

Напомним, в феврале специальная комиссия проверила соответствие смешанного пункта пропуска проектной документации. В итоге комиссия подписала акт соответствия.