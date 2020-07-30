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сегодня, 15:15 0

В Пояркове после ремонта открыли пункт пропуска в Китай

В Пояркове после ремонта открыли пункт пропуска в Китай
Фото: пресс-служба Минтранса Амурской области

В Пояркове открыли грузопассажирский пункт пропуска через границу с Китаем.Там строили новый причал для грузовых судов.

Как сообщает пресс-служба Минтранса Амурской области, на участке ОАО «Поярковский элеватор» построили причал для грузовых судов. Строительство за счёт внебюджетных источников.

Теперь на пункте погрузка сои и зерна на баржи для экспорта пойдет еще быстрее и легче.

Важно, что в условиях пандемии создано всё для проведения сотрудниками пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора и Россельхознадзора контроля при пересечении границы.

Напомним, в феврале специальная комиссия проверила соответствие смешанного пункта пропуска проектной документации. В итоге комиссия подписала акт соответствия.

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#Дальний Восток #СМИ #финансы

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