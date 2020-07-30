В Пояркове после ремонта открыли пункт пропуска в Китай
В Пояркове открыли грузопассажирский пункт пропуска через границу с Китаем.Там строили новый причал для грузовых судов.
Как сообщает пресс-служба Минтранса Амурской области, на участке ОАО «Поярковский элеватор» построили причал для грузовых судов. Строительство за счёт внебюджетных источников.
Теперь на пункте погрузка сои и зерна на баржи для экспорта пойдет еще быстрее и легче.
Важно, что в условиях пандемии создано всё для проведения сотрудниками пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора и Россельхознадзора контроля при пересечении границы.
Напомним, в феврале специальная комиссия проверила соответствие смешанного пункта пропуска проектной документации. В итоге комиссия подписала акт соответствия.
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