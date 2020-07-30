Почти кубометр алкоголя в Амурской области сгорит синим пламенем

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Из оборота в Амурской области изъяли более 720 литров незаконного алкоголя. В этом году из 17 проверенных торговых точек только в двух не нашли нарушений. Изъятая продукция подлежит уничтожению.



Около 440 литров всего изъятого алкоголя — пиво. Остальное — 240 литров немаркированных 40 маркированных бутылок напитков покрепче. Борьбу с нелегальным оборотом алкоголя ведёт министерство экономразвития и внешних связей Амурской области.

Заместитель министра экономразвития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко рассказала, что работа ведётся не только в Благовещенске и Благовещенском районе. Теперь проверки проводятся в Тамбовском, Ивановском, Октябрьском, Мазановском, Зейском и Свободненском районах, сообщает пресс-служба министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Более 10 % предпринимателей продают алкоголь в палатках, основная масса торговых точек базируется в павильонах и ларьках. Однако все предприниматели должны получать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. За такие нарушения субъектам предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составляют от 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалификацию от 2 до 3 лет. А для юридических лиц штрафы составляет 20% от выручки за предыдущий год, но не менее трёх миллионов рублей. Иначе предусмотрена конфискация оборудования, сырья и даже транспортных средств. Деятельность даже могут приостановить от 60 до 90 дней.

