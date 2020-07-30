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30июля
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сегодня, 14:57 4

Почти кубометр алкоголя в Амурской области сгорит синим пламенем

Почти кубометр алкоголя в Амурской области сгорит синим пламенем
Фото: unsplash.com

Из оборота в Амурской области изъяли более 720 литров незаконного алкоголя. В этом году из 17 проверенных торговых точек только в двух не нашли нарушений. Изъятая продукция подлежит уничтожению.

Около 440 литров всего изъятого алкоголя — пиво. Остальное — 240 литров немаркированных 40 маркированных бутылок напитков покрепче. Борьбу с нелегальным оборотом алкоголя ведёт министерство экономразвития и внешних связей Амурской области.

Заместитель министра экономразвития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко рассказала, что работа ведётся не только в Благовещенске и Благовещенском районе. Теперь проверки проводятся в Тамбовском, Ивановском, Октябрьском, Мазановском, Зейском и Свободненском районах, сообщает пресс-служба министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Более 10 % предпринимателей продают алкоголь в палатках, основная масса торговых точек базируется в павильонах и ларьках. Однако все предприниматели должны получать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. За такие нарушения субъектам предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они составляют от 500 тысяч до миллиона рублей или дисквалификацию от 2 до 3 лет. А для юридических лиц штрафы составляет 20% от выручки за предыдущий год, но не менее трёх миллионов рублей. Иначе предусмотрена конфискация оборудования, сырья и даже транспортных средств. Деятельность даже могут приостановить от 60 до 90 дней.

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#бизнес #закон

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Водку отдали бы на дезинфекцию подъездов,управляйкам,раз в бюджете ,не предусмотрено на это средств.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    А с каких это пор 0,72м³ - это "почти" кубометр?

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Каким образом они пиво жечь собрались, напополам с бензином?

  • Авантыч

    Авантыч
    8 минут назад

    амурская алена

    Классно. Паленой водкой подъезды поливать.

    Что у Вас в голове творится...

    Когда уже люди начнут головой думать, хоть на секунду.

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