В этом году «Диктант Победы» напишут 3 сентября

Всероссийская акция «Диктант Победы» состоится в этом году третьего сентября. Любой желающий сможет написать проверочную работу по истории даже онлайн.

Диктат, посвящённый Великой Отечественной войне, в стране напишут не в первый раз. В этом году появились определённые новшества. Например, вопросов будет не 20, а 25: 5 новых заданий относятся к региональной истории.



Пройти задание можно будет онлайн. Для этого участнику необходимо установить на телефон специальное приложение и зарегистрироваться на сайте тестирования диктантпобеды.рф. Там же можно пройти подготовку к нему, сообщает портал «Новости Приморского края».



Если в 2019 году в «Диктанте победы» приняли участие 105 тысяч человек, то в этом организаторы прогнозируют более полумиллиона участников.



Для этого собираются открыть 7 тысяч площадок в населённых пунктах страны, где число жителей превышает 5 тысяч человек. Ещё 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны, в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.



Специалисты утверждают, что такой формат тестирования подходит молодёжи, к тому же у выпускников победа в «Диктанте победы» в его регионе будет засчитываться как сданный единый государственный экзамен по истории.