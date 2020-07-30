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сегодня, 14:40 3

В этом году «Диктант Победы» напишут 3 сентября

В этом году «Диктант Победы» напишут 3 сентября

Всероссийская акция «Диктант Победы» состоится в этом году третьего сентября. Любой желающий сможет написать проверочную работу по истории даже онлайн.

Диктат, посвящённый Великой Отечественной войне, в стране напишут не в первый раз. В этом году появились определённые новшества. Например, вопросов будет не 20, а 25: 5 новых заданий относятся к региональной истории.

Пройти задание можно будет онлайн. Для этого участнику необходимо установить на телефон специальное приложение и зарегистрироваться на сайте тестирования диктантпобеды.рф. Там же можно пройти подготовку к нему, сообщает портал «Новости Приморского края».

Если в 2019 году в «Диктанте победы» приняли участие 105 тысяч человек, то в этом организаторы прогнозируют более полумиллиона участников.

Для этого собираются открыть 7 тысяч площадок в населённых пунктах страны, где число жителей превышает 5 тысяч человек. Ещё 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны, в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

Специалисты утверждают, что такой формат тестирования подходит молодёжи, к тому же у выпускников победа в «Диктанте победы» в его регионе будет засчитываться как сданный единый государственный экзамен по истории.

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#Дальний Восток #история #наука #образование #СМИ

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    4 минуты назад

    "Диктант победы" =))))) Диктатор всё ни как не уй

  • XANDER

    XANDER
    4 минуты назад

    "Диктант победы" =))))) Диктатор всё ни как не уй

  • XANDER

    XANDER
    4 минуты назад

    "Диктант победы" =))))) Диктатор всё ни как не уймется со своим победобесием)

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