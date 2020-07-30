Школьные линейки пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер

— С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер, — сказала Голикова.

В школах пройдёт дезинфекция помещений, температуру учеников и сотрудников будут проверять. Образовательные учреждения обеспечат антисептиками и индивидуальными средствами защиты.

— Что касается вузов, 92% вузов планируют начать сезон с 1 сентября, остальные — с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца, — добавила Голикова.

Во всех вузах также будут контролировать здоровье студентов.