Пять долгостроев в Циолковском обещают сдать до конца года

В микрорайоне «Звездный» возобновили работы. К концу года здесь планируют завершить возведение пяти многоэтажных домов, а в следующем году сдадут в эксплуатацию ещё два дома, передаёт пресс-служба ЗАТО Циолковский.

Благодаря строительным работам, 465 семей сотрудников ФГУП «ЦЭНКИ» получат квартиры. В 2021 год будут сданы два многоквартирных дома – ещё 576 квартир.

– Это позволит нам обеспечить жильём все наши расчеты, которые будут обеспечивать запуск ракето-носителей «Союз» и «Ангара». К сверхтяжу будет строиться новое жильё, – рассказал генеральный директор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.

Работы выполняет московская компания, которая привлечет к достройке домов порядка 600 рабочих.

– Была проведена экспертиза – дома в хорошем состоянии, только где-то придется менять окна. Предыдущие подрядчики успели сделать гидроизоляцию крыш, протечек нет, бетон в хорошем качестве. Предусмотрены качественные межкомнатные и входные двери. Стоит отметить, что мы приняли решение поменять фасады на более качественные и современные, которые не будут выгорать, выцветать, – рассказал генеральный директор подрядной организации Алик Алексанян.

Строительство семи домов в микрорайоне «Звездный» было заморожено в 2015 году. Это произошло после разорения «Спецстроя России». Компания не отработала аванс в размере почти трёх миллиардов рублей.