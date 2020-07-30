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В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
Фото: unsplash.com

Амурский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий на территории области завтра, 31 июля. Ночью по северу области и местами по югу кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах севера ливни. В утренние часы дымка, туман. Ветер южный юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе до 13 метров в секунду. Температура +16°С...+21°С.

Днём увеличение облачности до значительной, дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Температура +25°С...+30°С, по северу местами около +20°С.

В Благовещенске ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +20°С...+22°С, днем +27°С...+29°С.

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