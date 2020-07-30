Без теста на COVID-19 иностранцам откажут в авиаперевозках

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«Иностранные граждане, планирующие вылет из стран, с которыми возобновлено регулярное воздушное сообщение, в аэропорты Российской Федерации, включая пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Российской Федерации, для регистрации и посадки на рейс должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на методом ПЦР с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке», — говорится в сообщении«Аэрофлота».



О решении с 1 августа возобновить международное авиасообщение ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Самолеты будут отправляться за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.