Амурчане смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус

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Попасть на обследование смогут не все — количество мест в волонтёрских группах ограничено.

После заполнения анкеты, на электронную почту придёт письмо о включении в волонтёрскую группу. Там же будет ссылка, в которой участник сможет выбрать дату, время и место забора крови.

Исследования крови жителей Амурской области на коронавирус проводятся в рамках реализации программы сероэпидемиологического исследования популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».