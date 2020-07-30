Амурчане смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус
С 3 по 7 августа в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и Зее пройдёт бесплатное тестирование на COVID-19. Для того чтобы попасть в список добровольцев, нужно заполнить анкету, сообщает пресс-служба областного правительства.
Попасть на обследование смогут не все — количество мест в волонтёрских группах ограничено.
После заполнения анкеты, на электронную почту придёт письмо о включении в волонтёрскую группу. Там же будет ссылка, в которой участник сможет выбрать дату, время и место забора крови.
Исследования крови жителей Амурской области на коронавирус проводятся в рамках реализации программы сероэпидемиологического исследования популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
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