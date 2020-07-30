Глава Циолковского разыграл в соцсетях авторскую икону

Фото: пресс-слежба ЗАТО Циолковский

Глава Циолковского Сергей Левицкий разыграл собственноручно написанную икону в своём Инстаграм-аккаунте. На все десять вопросов первой правильно ответила Ирина Чернышова. Как сообщает пресс-служба космограда, Ирина Владимировна оказалась коллегой градоначальника – она трудится в администрации в секторе закупок.

Икона Богородицы ручной работы написана на дереве. Вернувшись из отпуска, глава лично вручил подарок новой сотруднице, работающей в администрации всего полтора месяца.

– Получить такой подарок, сделанный руками главы, тем более икону, и в честь такого важного праздника, хорошее событие. Я верю, что эта икона будет оберегать мою семью, – поделилась Ирина Чернышова.

Глава Циолковского уже не в первый раз разыгрывает самописные иконы среди подписчиков. Конкурсы, обычно, объявляются к праздничным датам. Свои работы градоначальник дарил и высокопоставленным чиновникам.

В домашней коллекции Сергея Левицкого около 45 икон. На изготовление одного образа уходит месяц, при ежедневной работе. Кроме ликов святых, градоначальник пишет картины и портреты известных людей. Со стены в его кабинете смотрит «самописный» Владимир Путин, а также любимый поэт Сергей Есенин.