Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:14 0

Глава Циолковского разыграл в соцсетях авторскую икону

Глава Циолковского разыграл в соцсетях авторскую икону
Фото: пресс-слежба ЗАТО Циолковский

Глава Циолковского Сергей Левицкий разыграл собственноручно написанную икону в своём Инстаграм-аккаунте. На все десять вопросов первой правильно ответила Ирина Чернышова. Как сообщает пресс-служба космограда, Ирина Владимировна оказалась коллегой градоначальника – она трудится в администрации в секторе закупок.

Икона Богородицы ручной работы написана на дереве. Вернувшись из отпуска, глава лично вручил подарок новой сотруднице, работающей в администрации всего полтора месяца.

– Получить такой подарок, сделанный руками главы, тем более икону, и в честь такого важного праздника, хорошее событие. Я верю, что эта икона будет оберегать мою семью, – поделилась Ирина Чернышова.

Глава Циолковского уже не в первый раз разыгрывает самописные иконы среди подписчиков. Конкурсы, обычно, объявляются к праздничным датам. Свои работы градоначальник дарил и высокопоставленным чиновникам.

В домашней коллекции Сергея Левицкого около 45 икон. На изготовление одного образа уходит месяц, при ежедневной работе. Кроме ликов святых, градоначальник пишет картины и портреты известных людей. Со стены в его кабинете смотрит «самописный» Владимир Путин, а также любимый поэт Сергей Есенин.

Просмотров всего: 313

#религия #Циолковский

распечатать


Общество

В Циолковском построят семь домов на полтысячи семей
Общество 7

Переехавшие в ДФО старообрядцы-фермеры получат отсрочку от армии
Общество 1

В школе Циолковского будет работать лучший педагог России
Общество 7

Строители Амурского ГПЗ встретят Курбан-байрам в масках и перчатках
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь