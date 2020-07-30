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30июля
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сегодня, 12:45 0

Подрядчик показал эскизы будущего центра «Трибуна-холл» в Благовещенске

Подрядчик показал эскизы будущего центра «Трибуна-холл» в Благовещенске
Фото: благовещенск.рф

Концепция строительства большого городского центра «Трибуна Холл» в Благовещенске уже утверждена. Подрядчик строительства показал, как будет выглядеть обновленная территория.

Это пока лишь первый этап реконструкции, который планируют закончить в этом году. Все работы, по планам, завершатся в 2023 году.

Вдоль улицы Ленина проляжет пешеходная зона с цветами, деревьями и лавочками, чтобы гуляющим людям было комфортнее отдыхать. Сквер и аллею расположат вдали от магистрали. Интересно, что скамейки будет деревянными, но необычными – их встроят в гранитные стенки клумб. По периметру площадь украсят дополнительными цветниками и зелеными зонами.

В центре площади разместится светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс, который начнут строить в следующем году. Перед аллеей фонтанов на площади Ленина предлагается разместить две скульптурные композиции. Какие именно — решат позже вместе с благовещенцами.

Рабочие уже начали укладку гранитного камня на площади — белого, чёрного и серого цветов.

Подрядчик сообщил, что освещение в сквере имени Мухина будет разной высоты. В «зелёной зоне» разместятся светильники не выше трёх с половиной метров, чтобы крона деревьев не закрывала фонари. Вдоль пешеходной аллеи поставят высокие светильники, до 10 метров. Они будут направлены на проезжую часть, а сама аллея будет освещаться с высоты шести метров.

Также после реконструкции на главной площади амурской столицы будет установлен 75-метровый флагшток с российским триколором. Флаг разместят таким образом, чтобы его было видно с любой точки набережной.

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#строительство

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