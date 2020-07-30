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сегодня, 12:05 0

Сотрудники МЧС сдали 20 литров крови

Сотрудники МЧС сдали 20 литров крови
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС России пополнили банк крови Приамурья почти на 20 литров. Накануне мобильную станцию посетили 42 человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, многие спасатели — активные доноры на протяжении нескольких лет. Нашлись и те, для кого процедура была в новинку.

У майора внутренней службы Евгения Ускова это была уже 69 кровосдача. Звание почётного донора страны он заработал около пяти лет назад, но и сегодня помнит день, когда сдал кровь первый раз.

– Впервые сдавал для своего сослуживца ещё во время службы в армии. Потом моя кровь была не раз нужна друзьям, их женам, а позже и моей супруге при родах. С тех пор не реже раза в квартал хожу на станцию, – вспоминает Евгений.

Первый раз пришла сдавать кровь студентка второго курса факультета пожарной безопасности Анна Порубенко. Сейчас она проходит практику в специализированной пожарно-спасательной части Благовещенска.

– Пришла сюда, чтобы помочь людям. У меня редкая группа крови – первая отрицательная. Сдав её, я смогу спасти больше жизней, – поделилась будущий сотрудник МЧС.

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#здоровье #МЧС

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