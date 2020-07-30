Альбом «Победа! Одна на всех» расскажет о фронтовиках всех национальностей

Фото: благовещенск.рф

В неспокойное время 1941-1945 годов все народы Советского Союза встали на защиту Родины. Изданный в Приамурье альбом «Победа! Одна на всех» содержит истории фронтовиков разных национальностей, которые боролись с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

Небольшая по объему книга создана за счёт средств муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Она содержит стихи, фотографии и фрагменты писем времён войны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Редактором альбома стал председатель Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей» Сергей Утенбергенов. Его отец воевал на фронте с 1942 года.

– Папа часто вспоминал своих фронтовых друзей. Среди них были русские, татары, узбеки, украинцы, грузины. Фронтовая дружба не разделяла людей по национальностям, – вспоминает Сергей Айтуганович.

Альбом «Победа! Одна на всех» содержит фрагменты писем благовещенцев о родных. Так, например, Сергей Бимурзаев пишет: «Мой отец Муса Бимурзаев родился в Казахстане. Служил связистом-радистом, воевал, дошёл до Берлина. Отец! Я помню тебя и горжусь тобой».

Издание вышло небольшим тиражом. Альбом передадут в библиотеки колледжей и школ для воспитания подрастающего поколения.