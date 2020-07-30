Возможного преступника ищут в Белогорске

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В Белогорске разыскивают мужчину. Подозреваемый может быть причастен к преступлению, совершённому 18 июля 2020 года около 14:00 в районе дома 29 «А» по улице 50 лет Комсомола в Белогорске. В настоящий момент личность и местонахождение амурчанина не установлены.

На вид подозреваемому около 30-35 лет, худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров, волосы темно-русые короткие, губы средние. Мужчина был одет в спортивный костюм тёмно-синего цвета, кроссовки красного цвета, сообщает УМВД России по Амурской области.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности этого человека и его местонахождении, сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Телефон в МО МВД России «Белогорский»: 8 (41641) 2-07-53, 2-19-21.