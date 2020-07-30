Свободненского прапорщика осудили за избиение рядового

Фото: topwar.ru/

В Свободном вынесли приговор старшему прапорщику. Он был признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий, с применением насилия или угрозой его применения».

Предварительным следствием и судом установлено, что в конце марта старший прапорщик, являясь командиром взвода обеспечения, взял металлическую трубку от бытового пылесоса и ударил рядового по плечу и ноге. Причиной гнева стало то, что солдат не собрал подписи в журнале инструктажа по требованиям безопасности.

В начале апреля ситуация повторилась. Обвиняемый, по той же причине, снова схватил трубку пылесоса и ударил рядового дважды по ноге.

Спустя некоторое время, рядовой, находясь за пределами части, получил замечание от военной полиции за нарушение формы одежды. Старший прапорщик, узнав об этом, схватил деревянную лопатку для перемешивания пищи и ударил солдата по голове.

Приговором Свободненского гарнизонного военного суда военнослужащий был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3, ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, сообщает ВСО СК России по Белогорскому гарнизону.