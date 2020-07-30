Паводок пришёл в Ромненский район

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Сильные осадки во второй половине июля привели к паводкам на малых реках Амурской области. Дожди переполнили ручьи, впадающие в левый приток реки Зеи — реку Белая, что привело к подъему в ней уровня воды.



В зону подтопления попали приусадебные участки в сёлах Знаменка, Любимое, Святоруссовка. Затопило также дороги в посёлках и участок межпоселковой дороги Знаменка-Кузьмичи. Проезд здесь возможен на технике высокой проходимости, есть объездные дороги. Жилые дома оказались вне зоны подтопления.



Из Благовещенска в район прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области под руководством заместителя начальника Дениса Вайды. Группа оснащена беспилотным летательным аппаратом и планирует проведение воздушной разведки местности для отслеживания динамики уровней воды.





По информации Амурского гидрометцентра, в нижнем течении реки Белая на гидропосту Среднебелое уровень воды на 29 июля составил 150 сантиметров — плюс один сантиметр за сутки. При прохождении паводковой волны в нижнем течении по территории Белогорского и Ивановского районов снижается амплитуда подъёма уровня воды, ожидаемый подъём составит 10-50 сантиметров.



Гребень паводка 29 июля прошёл Ромненский район с подъёмами уровней воды на 30-80 сантиметров за сутки. Сейчас подъём воды в нижнем течении реки Белая проходит по территории Белогорского и Ивановского районов.



Прогнозируется подтопление огородов, дорог местного значения, расположенных в пойме рек, сообщает МЧС по Амурской области.