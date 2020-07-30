Вежливость кассиров на вокзалах Приамурья будут проверять общественники

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В середине августа амурские общественники начнут проверять персонал вокзалов, аэропортов и пунктов пропуска на вежливость. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, рабочую группу сформируют уже в начале месяца.

Проводить мониторинг соблюдения требований поведения планируется ежеквартально. Первый этап проверки начнется во второй половине августа. В сентябре на общественном совете рабочая группа отчитается о проделанной работе и подготовит рекомендации для сотрудников предприятий.

Напомним, что для улучшения качества обслуживания пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры был разработан стандарт поведения. Он был создан по инициативе зампреда Правительства Амурской области Павла Матюхина.

Главные требования нового стандарта к сотрудникам – это грамотные ответы на вопросы, вежливость, соблюдение спокойствия, такта и выдержки