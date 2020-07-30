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30июля
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сегодня, 10:29 0

На Благовещенской таможне задержали китайца с золотом в термокружке

На Благовещенской таможне задержали китайца с золотом в термокружке
Фото: stanradar.com

Дело, возбуждённое по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через границу драгоценных металлов, — закрыли следователи Благовещенского линейного отдела, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

На русско-китайской границе во время таможенного контроля у гражданина Китая изъяли термокружку и два флакона, в которых было обнаружено сыпучее вещество. Проверка показала — это не что иное, как сплав из драгоценных металлов: 58 грамм серебра и 564 грамма золота. Общая стоимость контрабандного содержания багажа жителя Поднебесной оценена в более чем 1,7 миллиона рублей.

Задержанный практически сразу признал свою вину из-за достоверных улик. Наказание, вынесенное судом — штрафа в размере 350 000 рублей.

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#криминал

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