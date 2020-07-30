В Селемджинском районе к концу года появится новая больница

Сейчас в селе Стойба больница находится в деревянном здании. А к концу этого года в эксплуатацию введут новую участковую больницу.

Новое здание будет одноэтажным, но с подвалом. На 600 квадратных метрах разместят 11 помещений. Здесь будет располагаться дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей и лаборатория. А в подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел.

Чтобы быстрее построить здание, рабочие трудятся в две смены, сообщает Селемджинский вестник.