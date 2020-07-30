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сегодня, 09:43 1

Житель Талдана придумал угон машины, чтобы не разозлить жену

Житель Талдана придумал угон машины, чтобы не разозлить жену
Фото: unsplash.com

Житель села Талдан обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчина выдумал угон автомобиля, чтобы не вызвать гнев супруги.

Машину талданец повредил в ДТП. А чтобы оправдаться перед женой, отправился в местное отделение полиции с заявлением об угоне автомобиля. Сотрудники полиции нашли «угнанный» автомобиль и раскрыли обман.

Уголовное дело по факту заведомо ложного доноса будет рассмотрено в Сковородником районном суде. В соответствии с уголовным кодексом РФ, мужчине может быть назначено до двух лет лишения свободы.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    59 минут назад

    Теперь двойной приговор

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