Сына бывшего дагестанского чиновника обвинили в убийстве студентки МГИМО

Сегодня суд Басманского района избрал меру пресечения для подозреваемого. Им стал Муртузали Меджидов – сын дагестанского политика и бизнесмена Мухтара Меджидова. Молодой человек заключен под стражу на два месяца до выяснения обстоятельств. В апреле 2018 года 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа упала с четвертого этажа здания Московского Государственного Института Международных Отношений. Девушку в срочном порядке отвезли в НИИ им. Склифосовского, однако вскоре она умерла. Саму ситуацию в Казахстане назвали неоднозначной. Известно, что Муртузали и Томирис состояли в отношениях.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане попросил своего коллегу из России лично взять дело под свой контроль. Муртузали предъявлено обвинение, мера пресечения будет избрана в кратчайшие сроки.