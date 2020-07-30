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30июля
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сегодня, 04:21 0

Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей

Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
Фото: ivteleradio.ru

Госдума одобрила продление выплат семьям, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Денежные выплаты будут производится после вторичной проверки документов. Об этом сообщает «ToDay News Ufa».

Инициатива о продлении выплат семьям с детьми была одобрена Госдумой. Компенсация в размере 10 000 рублей была выплачена россиянам в июне и июле. Из-за принудительной самоизоляции многие граждане остались без работы и постоянного заработка. Во время карантина правительство приняло решение произвести такого рода помощь семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Сейчас такую же выплату требуют часть россиян, рассчитывая на денежные прибавления в августе, аргументируя это необходимостью собирать детей в школу. Об условиях выплат в размере 35 тыс. рублей до 1 октября упоминал ранее официальный представитель Пенсионного Фонда России. Родители не собираются отступать от своих требований. Общими силами граждане составили петицию, которая собрала огромное количество подписей. Однако, пока этот вопрос остается открытым, так как для его реализации требуется поддержка правительства.

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#коронавирус #помощь

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