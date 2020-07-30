Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей

Инициатива о продлении выплат семьям с детьми была одобрена Госдумой. Компенсация в размере 10 000 рублей была выплачена россиянам в июне и июле. Из-за принудительной самоизоляции многие граждане остались без работы и постоянного заработка. Во время карантина правительство приняло решение произвести такого рода помощь семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Сейчас такую же выплату требуют часть россиян, рассчитывая на денежные прибавления в августе, аргументируя это необходимостью собирать детей в школу. Об условиях выплат в размере 35 тыс. рублей до 1 октября упоминал ранее официальный представитель Пенсионного Фонда России. Родители не собираются отступать от своих требований. Общими силами граждане составили петицию, которая собрала огромное количество подписей. Однако, пока этот вопрос остается открытым, так как для его реализации требуется поддержка правительства.