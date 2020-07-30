США приняло решение перенести Европейский штаб из Германии в Бельгию

Европейский штаб США на протяжении долгого времени базировался на территории Германии, в городе Штутгарт. Однако представители НАТО приняли решение перенести его в Бельгию, с целью занять стратегически удобную позицию. Войска США расположены в разных частях Европы, но основной штаб командования всегда находился в Германии, недалеко от границы с Швейцарией.

Такой план был разработан для укрепления сил НАТО. По словам официальных представителей, такое решение поможет усилить некое противостояние в отношении России. На пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных. Из них 6,4 тысячи вернутся домой, а остальные останутся в других странах НАТО, включая Бельгию и Италию. В Монсе на данный момент находится объединенный штаб сил НАТО.