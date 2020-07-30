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30июля
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сегодня, 03:38 0

США приняло решение перенести Европейский штаб из Германии в Бельгию

США приняло решение перенести Европейский штаб из Германии в Бельгию
Фото: mt.usa.one

Местом расположения штаба станет город Монс в Бельгии, заявил верховный главнокомандующий НАТО Тод Уолтерс. Такое решение было принято представителями Пентагона. Об этом сообщает «РИА Новости».

Европейский штаб США на протяжении долгого времени базировался на территории Германии, в городе Штутгарт. Однако представители НАТО приняли решение перенести его в Бельгию, с целью занять стратегически удобную позицию. Войска США расположены в разных частях Европы, но основной штаб командования всегда находился в Германии, недалеко от границы с Швейцарией.

Такой план был разработан для укрепления сил НАТО. По словам официальных представителей, такое решение поможет усилить некое противостояние в отношении России. На пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных. Из них 6,4 тысячи вернутся домой, а остальные останутся в других странах НАТО, включая Бельгию и Италию. В Монсе на данный момент находится объединенный штаб сил НАТО.

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#военные #политика #США

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