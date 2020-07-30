Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость
сегодня, 02:07 0

Ученые оживили древних микробов

Ученые оживили древних микробов
Фото: sites.williams.edu

В науке произошел переворот. Японские ученые смогли оживить споры микробов из осадочных пород, сформировавшихся на дне Тихого океана. Об этом сообщает «Российская газета».

При рассмотрении ученые выявили некую особенность живых бактерий и микробов, собранных из Тихоокеанских пород. В них было много кислорода для такой глубины происхождения. Океанологи доказали существование микробов, которые приспособились к условиям нехватки питательных веществ. Изучение тихоокеанских микробов лишний раз подтвердило наличие бактерий даже в древних слоях породы. Исследование показало, что микробы, прожившие 101,5 миллионов лет до сих пор способны питаться и размножаться.

Ученые приняли решение оживить бактерии и перенести их в другую среду обитания. Для этого исследователи использовали разные питательные вещества и вскоре заметили, как микробы начали питаться атомами изотопов углерода и кислорода. На финальном этапе этого эксперимента ученые смогли проследить эволюцию в развитии микробов с глубин Тихого океана. Исследователи отметили, что у таких микробов низкая скорость обмена веществ и процесс размножения происходит гораздо медленнее, чем у других видов, живущих с ними в одной среде.

Просмотров всего: 7

#история #наука #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 29 июля
В России и мире

Пользователи Play Station Plus объявили бойкот игровому сервису
Общество

Благовещенцы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ
Коронавирус 7

Амурчан приглашают бесплатно проверить иммунитет к коронавирусу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь