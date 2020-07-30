Ученые оживили древних микробов

При рассмотрении ученые выявили некую особенность живых бактерий и микробов, собранных из Тихоокеанских пород. В них было много кислорода для такой глубины происхождения. Океанологи доказали существование микробов, которые приспособились к условиям нехватки питательных веществ. Изучение тихоокеанских микробов лишний раз подтвердило наличие бактерий даже в древних слоях породы. Исследование показало, что микробы, прожившие 101,5 миллионов лет до сих пор способны питаться и размножаться.

Ученые приняли решение оживить бактерии и перенести их в другую среду обитания. Для этого исследователи использовали разные питательные вещества и вскоре заметили, как микробы начали питаться атомами изотопов углерода и кислорода. На финальном этапе этого эксперимента ученые смогли проследить эволюцию в развитии микробов с глубин Тихого океана. Исследователи отметили, что у таких микробов низкая скорость обмена веществ и процесс размножения происходит гораздо медленнее, чем у других видов, живущих с ними в одной среде.