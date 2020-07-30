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Выбор читателей за 29 июля

Выбор читателей за 29 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 29 июля.

Продолжение истории спасённой девочки: ребёнка оставили одного из-за мороженого

Благовещенская полиция провела проверку вчерашнего инцидента с девочкой, стоявшей в оконном проёме пятого этажа. Как сообщили в пресс-службе МВД, ребёнок был вне опасности, а семья считается благополучной.

В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой

Вчера утром в Шимановске, на территории одного из домов, были обнаружены тела семейной пары с огнестрельными ранениями.

Агрессивный Благовещенец пытался отбить Lexus от полицейских

Вечером 28 июля сотрудники ДПС ГИБДД, находясь на патрулировании по адресу Краснофлотская, 143, заметили автомобиль Lexus, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. Хозяина машины за рулем не оказалось.

Новую ливнёвку строят ещё на одном проблемном участке Благовещенска

На участке улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической делают новую ливневую канализацию. Этот отрезок заливает водой во время обильных дождей. Полностью проблему должны решить уже в середине августа этого года. К этому времени подрядчик планирует закончить все работы. Компания взяла хороший темп, и опережает график, сообщает пресс-служба мэрии.

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