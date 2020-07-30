Василий Орлов: «На ремонте дорог в Благовещенске задействованы почти все организации Приамурья»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Амурский губернатор Василий Орлов проверил ход ремонта благовещенских улиц, на которых работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, глава Приамурья посетил виадук на Загородной и улицу Калинина — крупнейшие дорожные стройки этого года.



На путепроводе на Загородной основные работы уже закончились. Как рассказал мэр города Олег Имамеев, до 1 сентября проезд по виадуку уже откроют. Но ремонт на этом не закончится: рабочие продолжат укреплять откосы и ставить фонари.



На улице Воронкова заканчивается строительство новой ливневой канализации. Участок от Новотроицкого шоссе до Тепличной откроют для движения к сентябрю, а в октябре полностью закончат работы. Василий Орлов порекомендовал ускориться и нарастить мощности подрядной организации.



На улице Калинина на участке от Институтской до Воронкова положат новый асфальт, обновят тротуар и смонтируют новое уличное освещение. Сейчас дорожники укладывают основание на проезжей части и парковках.



— Сроки выполнения основных контрактов — 15 октября, но проезд для транспорта планируем открывать по мере готовности дорог. В целом, отставания от графиков нет, имеются задержки по некоторым этапам. Причиной здесь является высокий уровень грунтовых вод, который не позволял вести работу по замене подземных коммуникаций, — рассказал Олег Имамеев.



Иногда работы задерживаются по непредвиденным причинам. Например, стротиелям пришлось чистить подземное русло Бурхановки на пересечении Северной и Калинина. Строители планируют усилить мост на этом перекрёстке и временно ограничить максимальную нагрузку на сооружение до 10 тонн. Позже здесь сделают реконструкцию с учётом русла реки и моста. Для этого подготовят отдельный проект.



Ремонт Калинина от Октябрьской до Тенистой закончат до 10 августа. Но потом к этому участку строителям необходимо будет вернуться опять.



На участке Калинина от Краснофлотской до Тенистой уже полностью отремонтировали ливневую канализацию. Сейчас рабочие убирают пешеходные ограждения, ставят тротуарные камни, кладут плитку, укладывают основание дорожного покрытия. До 5 августа по Калинина поставят 44 опоры освещения от Тенистой до Пролетарской. 26 опор установят до 6 августа Пролетарской до Забурхановской, а к 9 августа — ещё 32 опоры до Октябрьской.



— От Краснофлотской до Зейской по улице Калинина работы будут завершены до 25 августа, от Зейской до Октябрьской — закончат до 15 октября, — рассказал Олег Имамеев.



По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Александра Зеленина, вокруг дорожной кампании этого года возникло немало проблем. Пандемия помешала привлекать специалистов из других регионов, в июне прошли обильные ливни.



— Задействованы практически все дорожные организации Благовещенска и области. Отставания по некоторым этапам будут наверстаны, погода сейчас позволяет ускориться, — сообщил министр.



К середине сентября закончатся ремонт улицы Ленина от Шимановского до Пионерской. От Пионерской до Шевченко работы продлятся до 15 октября.



В правительстве региона уже готовятся к дорожной кампании 2021 года. Ожидается, что в следующем году начнётся ремонт улиц Горького и Мухина.