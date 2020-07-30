Гороскоп на 30 июля: Девам важные люди окажут поддержку, а у Тельцов большая часть неприятностей исчезнет сама собой

Восход Солнца: 04:55

Заход Солнца: 20:16

Солнце в Льве.

Овен. Найдите себе занятие, которое не только вам понравится, но и принесет пользу. Критический день. Многих Овнов ожидают конфликты, но не следует сильно переживать и впадать в пессимизм. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. Велика опасность нецелесообразных трат, финансовых проблем. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу.

Телец. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если вы не будете вмешиваться в обычный ход событий. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Проявите сдержанность, иначе ваша внутренняя энергия, вырвавшись на свободу,разрушит все позитивное в отношениях с близким человеком.

Близнецы. На работе не проявляйте инициативу, сегодня не тот день, когда можно идти на глобальные подвиги. Деловые вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время оценить перспективы, не доверяйте интуиции.

Рак. Вы будете в хорошем финансовом положении по сравнению с другими, однако ради денежного благополучия придется много и упорно трудиться. Благоприятный день. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность, сексуальность, личное обаяние. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение.

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Лев. Соблюдайте дистанцию в общении с малознакомыми людьми. Самочувствие будет не на высоте, поэтому примите все необходимые меры. Возможны непредвиденные перемены намеченных планов, способные надолго выбить вас из рабочей колеи. Вероятно противостояние в общении, каждый будет настаивать на своем мнении, не слушая окружающих.

Дева. Важные люди окажут вам поддержку, вы сможете гораздо быстрее, чем рассчитывали, прийти к успеху. Отличный момент наконец-то доделать мелкие работы, которое итак длительное время были отодвинуты в сторону.

Весы. Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и умение рационально распределять время положительно скажутся на результатах работы. В личной жизни вероятны обманы. Новое знакомство закончится разочарованием. Не торопитесь, хорошенько думайте над каждым своим словом, ведь рядом будут как опасные недруги, так и перспективные коллеги.

Скорпион. Не навязывайтесь тем, кто вас мало ценит и уважает. Настроение и самочувствие будет всецело зависеть от внутреннего состояния. Новые мысли или действия, направленные на повышение материального благополучия, принесут весомые результаты. День благоприятен для активных физических нагрузок и коллективных мероприятий, где первую скрипку, конечно же, будете играть вы. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Постарайтесь сегодня укротить свой нрав, отрешиться от обид или уязвленного самолюбия.

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Стрелец. Вероятно, различные дела и проблемы заставят вас проявить максимальную активность и работоспособность. В первую половину дня об отдыхе придется забыть — суета и заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа, легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости. День обещает быть ровным, благоприятным. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет достигнуть поставленной цели уже в скором будущем. День хорош для поездок, командировок, путешествий. Удачный также для общественных деятелей, юристов, медиков.

Козерог. Сегодня Козерогам лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Козерогов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти. Энергетически мощный день, неблагоприятный для контактов, заключения договоров, браков. Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от агрессии, недовольства и раздражения. Вам придется контролировать свои расходы — возможны непредвиденные материальные затраты.

Водолей. Напишите или позвоните человеку, с которым расстались случайно, если хотите вернуть его в свой круг общения. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с партнерами по работе и друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам многое не предвзято оценить и обдумать возникшую ситуацию.

Рыбы. Возобновите контакты с человеком, который вам дорог, ведь ссора не дает вам наслаждаться жизнью на полную. Удачный в деловом отношении день. Период активной борьбы и новых свершений. От вас потребуется решительность в действиях. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или принципиальных споров — уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном.

Астролог: Вальдемар Небоходцев