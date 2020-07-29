Ефремов отказался от признания вины в суде

В центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Страшная авария случилась 8 июня около 23:00 у дома 3 на Смоленской площади. В результате ДТП погиб один человек. По словам адвоката потерпевшей стороны, в материалах дела было подтверждено, что сначала актер признал свою вину, но потом отказался от признания. В эту среду в Пресненском суде должно было состояться заседание по делу Михаила Ефремова. Но по причине неявки его адвокатов, слушание перенесено на 30 июля в 14:15. Один из адвокатов Ефремова публично заявил, что обязательно появится на заседании 30 числа.

Ранее Эльман Пашаев просил перенести слушания на другие даты, предпочтительно позднее пятого августа, отправив ходатайство в суд. Однако Александр Дубровинский, адвокат потерпевших, отметил, что если защитники Ефремова будут «оттягивать» процессуальные действия суда, откладывая заседания на более поздний срок, то ему грозит принудительная замена адвоката.