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29июля
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сегодня, 22:33 0

Олег Дерипаска осудил российские власти за борьбу с санкциями

Олег Дерипаска осудил российские власти за борьбу с санкциями
Фото: yandex.ru

Российский миллиардер в ходе интервью раскритиковал действия власти страны в отношении ограничительных мер. Находящийся под индивидуальными санкциями в США, он охотно делится своим мнением о нынешней власти. Об этом сообщает "Лента.ру"

Миллиардер отметил, что представители государства не выполняют свои обязанности. Он подчеркнул, что в период с 2014-2018 год властям не удалось обеспечить полноценный экономический суверенитет в стране. Дерипаска сравнил штаб США и России. По его словам, штатное количество разработчиков санкций США в 1000 раз превышает количество противостоящих в России. Тем самым он намекал на создание баланса, необходимого России для уравнивания сил.

На прошлой неделе стало ясно, что российскому автозаводу нужно предоставить документы американским ведомствам, подтверждающие тот факт, что Дерипаска не участвовал в управлении предприятия. Основная задача санкций, по мнению американских экспертов, нанести ущерб. Поэтому если отечественный завод не сможет предоставить документы, то он рискует лишиться отсрочек от санкций.

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#политика #российская власть #США

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