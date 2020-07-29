Олег Дерипаска осудил российские власти за борьбу с санкциями

Миллиардер отметил, что представители государства не выполняют свои обязанности. Он подчеркнул, что в период с 2014-2018 год властям не удалось обеспечить полноценный экономический суверенитет в стране. Дерипаска сравнил штаб США и России. По его словам, штатное количество разработчиков санкций США в 1000 раз превышает количество противостоящих в России. Тем самым он намекал на создание баланса, необходимого России для уравнивания сил.

На прошлой неделе стало ясно, что российскому автозаводу нужно предоставить документы американским ведомствам, подтверждающие тот факт, что Дерипаска не участвовал в управлении предприятия. Основная задача санкций, по мнению американских экспертов, нанести ущерб. Поэтому если отечественный завод не сможет предоставить документы, то он рискует лишиться отсрочек от санкций.