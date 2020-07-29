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29июля
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сегодня, 21:12 0

Ассоциация Туроператоров озвучила страны ЕС, в которые можно поехать в 2020 году

Ассоциация Туроператоров озвучила страны ЕС, в которые можно поехать в 2020 году
Фото: goodfon.ru

АТОР рассказала, что Мальта и Хорватия объявили о своей готовности принимать российских туристов в супротив сложившийся в мире ситуации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представители АТОР напоминают, что большинство стран ЕС закрыли свои границы в связи со вспышкой пандемии. Таким образом российским туристам запрещен въезд на территорию ЕС как минимум до середины августа. По данным ассоциации, границы также закрыли страны, для которых туризм с Россией является важной экономической отраслью. Граница Финляндии не откроет свои «врата» до 25 августа, а граница с Эстонией закрыта вплоть до сентября.

В связи с пандемией, с 27 марта в России были отменены все чартерные и регулярные рейсы. Исключение составило ограниченное количество рейсов, осуществляемых для транспортировки российских граждан на Родину. На прошлой неделе достоверные источники сообщили, что с 1 августа Россия начнет возобновлять международные рейсы. На первом этапе снятия ограничений россияне могут беспрепятственно посетить Турцию, Танзанию и Великобританию. Однако обязательным условием является соблюдение мер предосторожности, а для приезжающих в Британию - принудительная самоизоляция в течение двух недель.

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#интернет #коронавирус #туризм

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