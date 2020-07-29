Благовещенцы не захотели видеть животных на площади Ленина

Фото: благовещенск.рф

Городская администрация подвела итоги опроса, в котором благовещенцы поделились своими взглядами на благоустройство площади Ленина. Мнением поделились больше тысячи жителей.

Горожане решали, необходимы ли на обновленной территории лавочки и арт-объекты. Установку скамеек поддержало большинство – 97,7% проголосовавших. Единодушно пользователи высказались за установку урн и туалета. На вопрос «Нужны ли на площади фигуры животных?» большая часть горожан высказалась против.

Ранее в Инстаграм-аккаунте мэрии горожане выразили несколько иное мнение насчет металлических фигур. Большинство отнеслись к ним скептически, некоторые же посчитали, что скульптуры будут гармонично впишутся в обновленное пространство. Третьи выступили против каких-либо арт-объектов на главной площади.

Те же, кто высказался «за», отдали предпочтение пяти скульптурам – реалистичный бронзовый конь (50,3%), металлический журавль (60,6%), кот из мультфильма «Попугай Кеша» (51,7 %), скульптуры «Бобры» (54,9 %) и «Журавли» (58,9 %).

Поскольку точки зрения жителей областного центра разделились, было решено повременить с установкой фигур. После того как реконструкция будет завершена, власти рассмотрят возможность размещения арт-объектов. Вероятнее всего, среди горожан снова объявят опрос. В любом случае, мнение благовещенцев учтут при благоустройстве площади Ленина.