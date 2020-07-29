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29июля
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Обладателями новых машин стали амурчане пострадавшие на производстве

Обладателями новых машин стали амурчане пострадавшие на производстве
Фото: amurobl.ru

Четверо пострадавших на производстве, в результате несчастного случая амурчан смогли получить новые машины LADA Granta. Автомобили были модернизированы с учетом последствий от полученных травм

Такая помощь пострадавшим на производстве проводится ежегодно начиная с 2000 года. В период с 2000 по 2008 год жители области могли получить автомобиль «Ока», с 2008 - LADA Granta. 27 и 28 июля 2020 года в индивидуальном порядке из-за эпидемиологической ситуации амурчане стали обладателями новых автомобилей. Вручение происходило на территории «Амур лада».

– Вручаемые машины оборудованы на заводе под каждого получателя в зависимости от травмы, с учетом его здоровья и физических возможностей, и оснащены системой ручного управления. Мы надеемся, что автомобиль станет надежным помощником в решении многих бытовых вопросов, а также даст необходимую поддержку, благодаря которой можно вести активный образ жизни, а в некоторых случаях – вернуться к труду, – отметила Наталья Хрущёва, управляющий Амурским региональным отделением ФСС РФ.

Обладатели новых машин проживают в городе Благовещенске, а также в Мазановском и Октябрьском районе. Автомобили оборудованы для индивидуального использования: три машины для водителей без правой ноги, одна для водителя без ног. На их приобретение Фондом социального страхования было потрачено более 2 миллионов рублей.

Для получения транспортного средства амурчанам, пострадавшим на производстве необходимо написать заявление в ФСС. Обязательное условие для получателя автомобиля – наличие рекомендации медико-социальной экспертизы и прав на управление транспортом. На основании этих документов на каждого человека заказывают отдельный автомобиль. У гражданина, претендующего на помощь в получении транспорта не должно быть медицинских противопоказаний для управления автомобилем.

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