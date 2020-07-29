Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:04 0

Пользователи Play Station Plus объявили бойкот игровому сервису

Пользователи Play Station Plus объявили бойкот игровому сервису
Фото: 3dnews.ru

PS Plus объявили о запуске бесплатных игр по всему миру, исключение составляет Российская Федерация. Из-за запрета на релиз видеоигр русские подписчики намерены объявить о своем отказе в услугах Play Station Plus. Об этом сообщает «UfacityNews».

Геймеры с нетерпением ждут долгожданного релиза видеоигр. Ими станут Call of Duty: Modern Warfare 2 и Fall Guys: Ultimate Knockout. Однако, для российских пользователей, сервис подготовил подборку бесплатных проектов. Выход Call of Duty: Modern Warfare 2 в России официально под запретом, так что ее заменит аркада «Безумцы». Важно заметить, что релиз Call of Duty отменен из-за цензуры компании Activision. Ранее другие источники сообщали, что одной из причин отказа в релизе является пропаганда, основанная на политических соображениях американских разработчиков. Они стали против перевода видеоигры на русский язык.

Бесплатные приложения станут доступны россиянам 4 августа. Ролик на YouTube от PS Plus, в котором разработчики анонсировали подборку игр, набрал уже 22 тысячи дизлайков и их количество продолжает стремительно расти.

Просмотров всего: 39

#интернет #СМИ

распечатать


Общество

Благовещенцы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ
Общество

Белогорскому чиновнику грозит десять лет тюрьмы
Коронавирус 5

Амурчан приглашают бесплатно проверить иммунитет к коронавирусу
В России и мире 3

Россиянам придётся расстаться с неподтверждёнными доходами
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь