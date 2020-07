Пользователи Play Station Plus объявили бойкот игровому сервису

Геймеры с нетерпением ждут долгожданного релиза видеоигр. Ими станут Call of Duty: Modern Warfare 2 и Fall Guys: Ultimate Knockout. Однако, для российских пользователей, сервис подготовил подборку бесплатных проектов. Выход Call of Duty: Modern Warfare 2 в России официально под запретом, так что ее заменит аркада «Безумцы». Важно заметить, что релиз Call of Duty отменен из-за цензуры компании Activision. Ранее другие источники сообщали, что одной из причин отказа в релизе является пропаганда, основанная на политических соображениях американских разработчиков. Они стали против перевода видеоигры на русский язык.

Бесплатные приложения станут доступны россиянам 4 августа. Ролик на YouTube от PS Plus, в котором разработчики анонсировали подборку игр, набрал уже 22 тысячи дизлайков и их количество продолжает стремительно расти.