Агрессивный Благовещенец пытался отбить свой Lexus от полицейских

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Вечером 28 июля сотрудники ДПС ГИБДД, находясь на патрулировании по адресу Краснофлотская, 143, заметили автомобиль Lexus, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. Хозяина машины за рулем не оказалось.

Рядом находилась компания молодых людей. Инспекторы спросили — нет ли среди них владельца автомобиля. Не получив ответа, полицейские приняли решение эвакуировать иномарку.

В этот момент один из граждан стал вести себя агрессивно. Он начал отталкивать сотрудников полиции и препятствовать эвакуации автомобиля. Инспекторы потребовали прекратить дебоширить, но мужчина проигнорировал их.

Правоохранителям пришлось применить физическую силу и заковать его в наручники. Позже его доставили в отдел полиции. В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный являлся пассажиром Lexus.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в отношении мужчины за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции составили административный акт.

Суд назначил ему наказание в виде трёх суток ареста. Кроме этого, владелец иномарки будет привлечен к ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.