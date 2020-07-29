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29июля
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сегодня, 17:17 0

Сильный дождь затопил сёла в Октябрьском районе

Сильный дождь затопил сёла в Октябрьском районе
Фото: www.instagram.com/olgavoronina_85/

Сильный дождь в Октябрьском районе начался вечером 26 июля. За 12 часов выпало целых 42 миллиметра осадков. Дождевым паводком подтоплены сёла Романовка и Смелое.

Последствия устраняет группа Главного управления МЧС России по Амурской области под руководством Игоря Смирнова. К оперативной группе присоединились пожарные из Благовещенска и Завитинска.

В селе Романовка были подтоплены 7 жилых домов и 37 придомовых территорий. А в селе Смелом — 29 домов и дворов. На сегодня вода ушла со всех подтопленных домов и территорий Смелого. Здесь уровень воды упал за сутки на 1 метр и 20 сантиметров. В Романовке вода упала на 48 сантиметров. Восемь придворовых территорий в этом селе ещё подтоплены.

— В пункты временного размещения в спорткомплексе с. Екатеринославка и в школе села Романовка ночью 26 июля эвакуировали 21 человек, в том числе 10 детей, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

В настоящее время все эвакуированные жители сёл уже вернулись в свои дома.

На территории сёл Смелое и Романовка введен режим ЧС. К его ликвидации привлечено 69 человек и 15 единиц техники. Сотрудники МЧС откачивают воду, сушат дома и оказывают населению помощь по уборке территории и доставке воды. Также населению раздали дезинфицирующие средства. Министерство ЖКХ доставила тепловые пушки для просушки домов в Октябрьском районе.

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#МЧС #погода

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