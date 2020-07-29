В Приамурье 29 человек заразились коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Приамурье выявлено 2 689 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

Больше всего заболевших в Благовещенске — 17, четыре заражения выявили в Благовещенском районе, по одному в Белогорске, Свободном, Прогрессе, Благовещенском, Белогорском, Зейском, Мазановском, Селемджинском и Тамбовском районах.



Темп прироста за последние сутки составил 1,1%.



1 579 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.



1 031 человек были в контакте с заболевшими.