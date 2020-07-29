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29июля
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сегодня, 17:14 3

В Приамурье 29 человек заразились коронавирусом

В Приамурье 29 человек заразились коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Приамурье выявлено 2 689 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

Больше всего заболевших в Благовещенске — 17, четыре заражения выявили в Благовещенском районе, по одному в Белогорске, Свободном, Прогрессе, Благовещенском, Белогорском, Зейском, Мазановском, Селемджинском и Тамбовском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 1,1%.

1 579 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 031 человек были в контакте с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    50 минут назад

    Ужас! Так 39 или 29? Есть разница?

  • Lotos

    Lotos
    30 минут назад

    и благовещенском районе 4 или 1?

  • Янyа

    Янyа
    10 минут назад

    Качество материалов АИ и раньше-то было не очень, а сейчас стало просто неприличным.

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