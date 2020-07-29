В школах и детсадах Белогорска не останется деревянных окон

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Предпоследний детский сад Белогорска приступил к обновлению оконных систем. Работы по установке новых оконных блоков началась в детсаду №54.

– Планируется заменить 44 окна, – рассказала начальник отдела материально-технического снабжения Марина Гуденко. – В совокупности работы по замене оконных блоков в детских садах выполнены на 80%. На прошлой неделе закончен монтаж 53 окон в детском саду школы № 11. После завершения в 54-м работы начнутся в детском саду школы № 200. Всего по состоянию на сегодняшний день в дошкольных учреждениях заменены 446 оконных блоков из 571.

Ранее сообщалось, по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова в 2019 году старые деревянные окна заменили на новые во всех школах города. Главой города поставлена задача к сентябрю 2020 года решить вопрос с проблемными окнами во всех детских садах. Таким образом, к 1 сентября 2020 года Белогорск станет единственным городом Амурской области, во всех школах и детских садах которого не останется деревянных окон, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.