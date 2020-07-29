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29июля
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сегодня, 16:45 1

Туристы смогут увидеть в Зейском природном парке ещё одного изюбря

Туристы смогут увидеть в Зейском природном парке ещё одного изюбря
Фото: дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области

Благородного оленя охотоведы выпустили в Зейский природный парк сегодня, 29 июля. Изюбрь Егорка вырос в Амурском областном эколого-биологическом центре.

В Зейском уже обитает небольшое семейство изюбрей. Предполагается, что новый олень в полном расцвете сил присоединится к ним.

Малыша Егорку подобрали люди и привезли в Благовещенск. Сейчас оленю около двух лет. Он привык к людям и не боится их. А вольер становится для него всё более тесным. Поэтому самый лучший вариант для него — жизнь в природном парке.

— На сегодняшний день на территории Зейского уже живут пять изюбрей. Однако все они — родственники, что не слишком хорошо для популяции. Мы рассчитываем, что Егорка составит конкуренцию уже хорошо знакомому туристам Яше и «разбавит» кровь. Условия для обитания изюбрей в природном парке отличные: большая территория, прекрасная кормовая база и полное отсутствие хищников и охотников. Егорка без труда приспособится к новым условиям, — рассказал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области Андрей Тарасов.

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#животные #природа

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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

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