Туристы смогут увидеть в Зейском природном парке ещё одного изюбря

Фото: дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области

Благородного оленя охотоведы выпустили в Зейский природный парк сегодня, 29 июля. Изюбрь Егорка вырос в Амурском областном эколого-биологическом центре.



В Зейском уже обитает небольшое семейство изюбрей. Предполагается, что новый олень в полном расцвете сил присоединится к ним.



Малыша Егорку подобрали люди и привезли в Благовещенск. Сейчас оленю около двух лет. Он привык к людям и не боится их. А вольер становится для него всё более тесным. Поэтому самый лучший вариант для него — жизнь в природном парке.



— На сегодняшний день на территории Зейского уже живут пять изюбрей. Однако все они — родственники, что не слишком хорошо для популяции. Мы рассчитываем, что Егорка составит конкуренцию уже хорошо знакомому туристам Яше и «разбавит» кровь. Условия для обитания изюбрей в природном парке отличные: большая территория, прекрасная кормовая база и полное отсутствие хищников и охотников. Егорка без труда приспособится к новым условиям, — рассказал замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области Андрей Тарасов.