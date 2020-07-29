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29июля
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сегодня, 16:37 0

В Зейском районе нашли тело утонувшего парня

В Зейском районе нашли тело утонувшего парня
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Сегодня утром на одном из озер в поселке Майский Зейского района было обнаружено тело 22-летнего парня. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, водолазы нашли утонувшего в трёх метрах от берега на двухметровой глубине.

Напомним, что поиски молодого человека велись с 19 июля. Сначала его искали полиция и поисково-спасательная группа. Вчера в поселок прибыли водолазы.

Первый день поисков результатов не дал, однако сегодня пропавшего удалось обнаружить.

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