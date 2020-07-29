Фестивалю «Золотая Маска» в Приамурье вирус не помешает

Театральные площадки Благовещенска готовятся к приёму фестивальных спектаклей в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Спектакли «Золотой Маски» в Благовещенске будут проходить с 1 по 13 сентября на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. По заверениям министра культуры России Ольги Любимовой, в августе Роспотребнадзор должен сообщить о порядке работы театров. При этом уже 1 августа Московский Музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачёва возобновляет свою работу и покажет мюзикл «Золушка».

По словам генерального директора ОКЦ Надежды Багровой пока при проведении спектаклей «Золотой Маски» предполагаются стандартные меры безопасности: вход только в маске, измерение температуры, обработка рук антисептиком.

— Я надеюсь, что это будут все меры, потому что места в зрительном зале продаются все, каждое место, — говорит Надежда Багрова. — Каждый человек садится на одно место, не через одного, иначе ни один гастрольный тур не состоится. Или билеты должны стоить раза в три дороже, а по такой цене на спектакль никто не пойдёт. Например, вы покупаете билет в самолёт «Благовещенск – Москва», вам же не через кресло билеты продают. Лететь до Москвы семь-восемь часов. Так и в зрительном зале на двухчасовой спектакль то же самое должно быть.

Несмотря на то, что пока официально учреждения закрыты для зрителей, билеты в общественно-культурный центр и театр продаются на все места. Каких-либо ограничений и дополнительных требований нет.

— С 1 августа открываются кинозалы, — уточняет Надежда Ивановна. — Мы к середине августа ждём конкретные рекомендации от Роспотребнадзора, надеюсь, что они будут разумные и достаточные, чтобы провести Фестиваль и обеспечить безопасность людей. Кстати, у нас в залах ещё в прошлом году установлены обеззараживатели воздуха, рециркуляторы. Думаю, что все требования, которые Роспотребнадзор выставит, мы выполним.

Амурский театр драмы в марте готовил к показу премьеру спектакля. Даже когда объявили карантинные ограничения, её не отменяли, надеялись, что всё быстро пройдёт. Но премьера уже поставленного спектакля пока так и не случилась.

— Думаю, что к тому времени, когда начнутся спектакли, порядок будет окончательно определён, — говорит директор театра Татьяна Бедина. — Фестиваль начнётся только в сентябре, а до этого времени картинка может кардинально поменяться. Пока мы продаём билеты на спектакли «Золотой Маски» обычным способом.

По словам Татьяны Бединой с 1 августа разрешают работать театрам в центральной полосе России. Но у нашего театра пока никакого официального предписания нет, его ждут ближе к началу фестиваля.

— Но и запрета на продажу билетов тоже нет, — добавляет она. — Мы их продаём в надежде на то, что всё состоится. Уже открывают спортзалы, бассейны, рестораны и кафе. Театральные залы пока не открываются, но впереди ещё целый месяц. Ведь смотрите, мы ещё в середине марта не знали, что так всё обернётся. А сегодня, меры пока стандартные для всех, и мы тоже живём с этими мерами. Мы же работаем, репетируем…

Руководители учреждений культуры заверили, что обязательный набор средств санитарной защиты, термометры, диспенсеры с антисептиком – всё готово к приему зрителей.

— Нашим зрителям могу сказать, что если вы хотите посмотреть спектакли «Золотой Маски», то билеты уже надо покупать. Бесплатной раздачи билетов не будет, а количество представлений и мест ограничено, — резюмирует Татьяна Бедина. — Билеты есть в кассе и продаются онлайн.

Билеты можно приобрести в театральных кассах или на сайтах http://amurteatr.ru и https://okcblag.ru. Стоимость билетов на спектакли «Золотой Маски» - 500, 1000 и 1500 рублей.