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29июля
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сегодня, 16:24 0

Благовещенцы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

Благовещенцы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

В Приамурье пройдет всероссийская акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», такое название носит мероприятие.

Для Благовещенцев мобильный пункт будет работать на площади ОКЦ два дня: 3 августа с 12:00 до 18:00, 4 августа с 11:00 до 12:30. Провериться смогут все желающие, документы для этого не нужны.

Определят ВИЧ-статус специалисты с помощью слюновых экспресс-тестов всего за 15 минут. За то время, пока делается исследование, каждый сможет узнать о путях передачи инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом, что делать, если тест окажется положительным.

По сообщению пресс-служба мэрии, анализы будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. На консультантах будут средства индивидуальной защиты, а дезинфицировать пункт будут после каждого участника.

Напомним, что акция должна была состояться 25 июля. Однако организаторы были вынуждены перенести сроки ее проведения на неделю позже.

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#здоровье #медицина #СМИ

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