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В Циолковском построят семь домов на полтысячи семей

В Циолковском построят семь домов на полтысячи семей
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры предстоит закончить строительство девяти объектов первой очереди космодрома «Восточный», которые не доделали другие подрядчики, сообщает пресс-служба регионального правительства. ЦЭНКИ построит комплексы по хранению компонентов ракетного топлива, эксплуатации районов падения и по переработке строительных и твёрдых бытовых отходов, а также семь жилых домов в Циолковском.

Кроме этого закончится строительство метеокомплекса, промышленных строительно-эксплуатационных баз №1 и №2, автомобильных и железных дорог.

Исполнитель работ определён распоряжением правительства РФ. Всё необходимое для начала работ на космодроме уже есть. ЦЭНКИ будет проводить работы как своими силами, так и с помощью других подрядных организаций, договора уже заключены. Рабочие разместятся в вахтовых городках.

До 2 августа будет устроена часть из них, а к 10 сентября мобилизован основной состав строителей. В работах уже задействованы 70 студентов. Всего во время строительства на всех площадка будет работать до трёх тысяч строителей в зависимости от графика и времени работ.

Приоритетным объектом стали семь жилых домов в Циолковском. Их возведут к концу 2021 года. Вместительность зданий — 576 семей рабочих космодрома «Восточный».

Руководитель ЦЭНКИ Андрей Охлопков назвал приоритетным проектом строительство комплекса хранения компонентов ракетного топлива. С 2023 года с космодрома начнёт летать «Ангара», требующая больших топливных затрат, и заправлять её «с колёс» будет проблематично. Ввести этот объект в эксплуатацию планируется к декабрю 2021 года. Остальные объекты также важны и работы на них будут производиться согласно графику и приоритетности.

На космодроме «Восточный» заканчивается строительство водозаборного сооружения №5, стартового комплекса РН «Союз-2», 24 августа будут завершены работы на техническом комплексе.

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#космодром #строительство #Циолковский

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