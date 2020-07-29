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29июля
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Белогорскому чиновнику грозит десять лет тюрьмы

Белогорскому чиновнику грозит десять лет тюрьмы
Фото: http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/

Белогорский городской суд завершает судебный процесс в отношении Дмитрия Саражевского. Мужчина занимал должность председателя комитета имущественных отношений белогорской городской администрации. Саражевского обвиняют в получении крупной взятки и незаконной реализации городской собственности.
По версии следствия в период с декабря 2018 по апрель 2019 Дмитрий Саражевский получил от индивидуального предпринимателя Светланы Бабий взятку в сумме 800 тысяч рублей. Передача денег происходила через посредника – фирму ООО «Амурдизайн». Взамен чиновник обеспечил незаконную победу на торгах по продаже муниципального имущества – нежилого помещения, площадью 129,5 квадратных метров, пишет «Просто – газета. рф»

В обмен на деньги Саражевский организовал торги так, что Бабий приобрела помещение по минимальной цене, не встретив серьезных конкурентов.

На днях суд заслушал показания одного из свидетелей обвинения — Юрия Симоненко, депутата городского Совета Белогорска, общественника и предпринимателя.

Тот рассказал, что и ему подсудимый предлагал провести незаконную сделку с муниципальной собственностью. По словам свидетеля, его (Симоненко – Авт.) уволили с должности тренера-преподавателя спортивной школы из-за разногласий с главой администрации Белогорска. И это при двадцатилетнем стаже. Тогда он подал в суд. Так вот помочь получить в собственность муниципальное здание Дмитрий Саражевский пообещал ему за отказ от денег по суду за увольнение, сообщает все тот же ресурс.

Уже 27 июля обвинение попросило у суда цитируем: «…признать председателя МКУ «КИО Администрации г. Белогорска» виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 25-кратной суммы взятки в размере 20 миллионов рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственной, организационной и распорядительной функций в органах государственной власти, органах местного самоуправления на срок 7 лет. Арестованное имущество передать на реализацию в целях обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа. Гражданский иск о взыскании с Дмитрия Саражевского в пользу казны РФ в размере 800 тыс. рублей удовлетворить в полном объеме».

Решение огласят 31 июля. При этом суд над Светланой Бабий уже свершился. Ее признали виновной по статье т.291 ч.4 п.б УК РФ. Теперь ей предстоит отсидеть в исправительной колонии общего режима 7 лет и два месяца.

Правда, исполнение приговора отсрочено до достижения ребенка Светланы Бабий четырнадцатилетнего возраста.

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#городская власть #Дальний Восток #криминал #происшествия #СМИ

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