Получить медсправку для садика благовещенцы смогут быстрее

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В детских поликлиниках Благовещенска дошкольников будут осматривать перед поступлением в детсады в отдельных кабинетах. Медики будут работать с завтрашнего дня, 30 июля и вплоть до следующей недели. При необходимости их работу продлят.

Детские сады Благовещенска заработали уже сегодня, 29 июля. Детей туда принимают только при наличии справки от педиатра. В справке должны быть результаты анализов на яйца глистов и подтверждение отсутствия контакта с больными COVID-19.

Кабинеты будут работать с 8:00 до 15:00. А приём — осуществляться по живой очереди, без талона.

– Чтобы оформить справку, родитель вместе с ребёнком могут прийти к своему педиатру или в дополнительный кабинет, где дошкольника осмотрят. Мазки и соскобы для анализов будут брать непосредственно в самой поликлинике, так что ехать в лабораторию не придётся. В течение 3-5 дней справку оформят, и родителю останется только прийти забрать бумаги в регистратуре. После этого уже можно отправлять ребёнка в детский сад, – рассказала главврач детской поликлиники Ирина Молчанова.

Сейчас в Благовещенске 20 дошкольных образовательных организаций и 519 групп. Их посещают более 13 тысяч малышей.