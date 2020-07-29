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29июля
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сегодня, 14:53 2

Амурчанин потерял паспорт и заявил о его краже

Амурчанин потерял паспорт и заявил о его краже
Фото: pixabay.com

Житель Бурейского района заявил в полицию о хищении паспорта. Позже оказалось, что он потерял паспорт сам.

Теперь на молодого человека 1998 года рождения могут завести уголовное дело.

Если бы парень признался в утере паспорта сразу, то ему бы всего лишь грозил штраф от 100 до 300 рублей. Пришлось бы ещё заплатить за восстановление документа.

Но эта перспектива явно лучше, чем крупный штраф, исправительные работы или даже лишение свободы, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Поржал. У меня в 1990 году в Хабаровске "подрезали" сумку с паспортом. Так менты сказали, чтобы я написал заявление, что сам его потерял дабы дело не заводить.

  • marcepan

    marcepan
    18 минут назад

    Просто коряво написано. Уголовка за заведомо ложное заявление о преступлении

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