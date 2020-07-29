Амурчанин потерял паспорт и заявил о его краже

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Житель Бурейского района заявил в полицию о хищении паспорта. Позже оказалось, что он потерял паспорт сам.

Теперь на молодого человека 1998 года рождения могут завести уголовное дело.



Если бы парень признался в утере паспорта сразу, то ему бы всего лишь грозил штраф от 100 до 300 рублей. Пришлось бы ещё заплатить за восстановление документа.



Но эта перспектива явно лучше, чем крупный штраф, исправительные работы или даже лишение свободы, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.