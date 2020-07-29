Амурчан приглашают бесплатно проверить иммунитет к коронавирусу

Уже с 3 по 7 августа начнётся бесплатное тестирование на антитела COVID-19. А с 30 июля стартует первый этап – анкетирование участников. Анализ результатов проведут не только в целом по региону, но и по возрасту, полу и профессии.

Роспотребнадзор включил Амурскую область в число пилотных регионов РФ. В области оценят иммунитет к вирусу SARS CoV-2, который вызывает COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.



Волонтеров разделят на семь возрастных групп. В исследовании поучаствуют добровольцы от года и даже старше 70. Их проверят на наличие иммуноглобулинов класса G.



Главный санитарный врач Амурской области определила количество тестируемых в каждой возрастной группе. Также были выбраны муниципальные образования для тестирования. Ими стали Благовещенск, Свободный, Белогорск, Тында и Зея.



Анкетирование участников пройдет с 30 июля на официальном сайте Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, а также на их страницах инстаграм. Все персональные данные будут защищены. Обезличенные данные по каждому участнику и результаты его тестирования будут ежедневно вноситься в базу данных.



Исследования проведут на базе центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области при сопровождении Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.



Результаты направят волонтерам по электронной почте. Данные исследования используют для прогноза эпидемиологической ситуации в регионе. А на их основе будут запланированы мероприятия по профилактике COVID-19.