Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 2

Амурчан приглашают бесплатно проверить иммунитет к коронавирусу

Амурчан приглашают бесплатно проверить иммунитет к коронавирусу

Уже с 3 по 7 августа начнётся бесплатное тестирование на антитела COVID-19. А с 30 июля стартует первый этап – анкетирование участников. Анализ результатов проведут не только в целом по региону, но и по возрасту, полу и профессии.

Роспотребнадзор включил Амурскую область в число пилотных регионов РФ. В области оценят иммунитет к вирусу SARS CoV-2, который вызывает COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Волонтеров разделят на семь возрастных групп. В исследовании поучаствуют добровольцы от года и даже старше 70. Их проверят на наличие иммуноглобулинов класса G.

Главный санитарный врач Амурской области определила количество тестируемых в каждой возрастной группе. Также были выбраны муниципальные образования для тестирования. Ими стали Благовещенск, Свободный, Белогорск, Тында и Зея.

Анкетирование участников пройдет с 30 июля на официальном сайте Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, а также на их страницах инстаграм. Все персональные данные будут защищены. Обезличенные данные по каждому участнику и результаты его тестирования будут ежедневно вноситься в базу данных.

Исследования проведут на базе центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области при сопровождении Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Результаты направят волонтерам по электронной почте. Данные исследования используют для прогноза эпидемиологической ситуации в регионе. А на их основе будут запланированы мероприятия по профилактике COVID-19.

Просмотров всего: 1093

#здоровье #коронавирус #СМИ

распечатать


Общество

Получить медсправку для садика благовещенцы смогут быстрее
В России и мире 1

Россиянам придётся расстаться с неподтверждёнными доходами
Общество

В Тынде идёт комплексный ремонт объектов здравоохранения
Общество 1

В каждой российской школе до середины сентября будет работать врач

Комментарии
Показать все (2)
  • Бэтти

    Бэтти
    1 час назад

    Урааа! Опыты подъехали!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    39 минут назад

    У меня, как у ленивой жопы, которой дальше рабочего компутера отойти влом, вопрос - а нельзя это как то комплексно по конторам сделать?

    Нафига куда то ещё шогать?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь