В Благовещенске снова перекроют улицу Воронкова
С 5 августа в Благовещенске опять перекроют улицу Воронкова. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, полностью закроют для движения участок между Новотроицким шоссе и улицей Кантемирова.
Ранее на этом участке проложили ливневую канализацию. Теперь подрядчики займутся ремонтом дороги: устроят основание, и уложат асфальтобетонное покрытие.
Предварительно, движение ограничат до 5 сентября. Автомобилистов просят искать объезды.
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