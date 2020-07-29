Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 0

В Благовещенске снова перекроют улицу Воронкова

В Благовещенске снова перекроют улицу Воронкова

С 5 августа в Благовещенске опять перекроют улицу Воронкова. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, полностью закроют для движения участок между Новотроицким шоссе и улицей Кантемирова.

Ранее на этом участке проложили ливневую канализацию. Теперь подрядчики займутся ремонтом дороги: устроят основание, и уложат асфальтобетонное покрытие.

Предварительно, движение ограничат до 5 сентября. Автомобилистов просят искать объезды.

Просмотров всего: 683

#дороги #транспорт

распечатать


Общество 6

Новую ливнёвку строят ещё на одном проблемном участке Благовещенска
В России и мире

В Петербурге столкнулись два поезда
Общество 2

В Благовещенске запретят остановку транспорта на улице Богдана Хмельницкого
Общество 20

Василий Орлов: «За шесть лет мы приведём дороги Благовещенска в нормальное состояние»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь