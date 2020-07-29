В Благовещенске снова перекроют улицу Воронкова

С 5 августа в Благовещенске опять перекроют улицу Воронкова. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, полностью закроют для движения участок между Новотроицким шоссе и улицей Кантемирова.

Ранее на этом участке проложили ливневую канализацию. Теперь подрядчики займутся ремонтом дороги: устроят основание, и уложат асфальтобетонное покрытие. Предварительно, движение ограничат до 5 сентября. Автомобилистов просят искать объезды.

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#дороги #транспорт

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Mr. Mustard