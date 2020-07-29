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29июля
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сегодня, 14:11 1

Россиянам придётся расстаться с неподтверждёнными доходами

Россиянам придётся расстаться с неподтверждёнными доходами

Многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда устранят. Если законность получения денег не доказана, их конфискуют в ПФР. Поправки могут вступить в силу в декабре этого года.

Минфин уже подготовил соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодекс, сообщают «Известия».

Сейчас в пользу пенсионеров изымается только имущество, которое приобрели на неподтверждённые средства. В этом году доход от конфискованной недвижимости составил 21,4 миллиарда рублей.

Конституционный суд уточнил, что средства могут конфисковать не только у чиновников, но и у обычных граждан. Пока не ясно кто будет осуществлять проверки и минимальная сумма для конфискации.

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#СМИ #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    42 минуты назад

    Просто россиянам пора перестать хранить деньги там где их легко государство может посмотреть и конфисковать (российские банки, пластиковые карты), вот тогда будет меньше проблем с доходами у граждан, но проблемы у государства.

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