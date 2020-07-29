Россиянам придётся расстаться с неподтверждёнными доходами

Многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда устранят. Если законность получения денег не доказана, их конфискуют в ПФР. Поправки могут вступить в силу в декабре этого года.

Минфин уже подготовил соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодекс, сообщают «Известия».



Сейчас в пользу пенсионеров изымается только имущество, которое приобрели на неподтверждённые средства. В этом году доход от конфискованной недвижимости составил 21,4 миллиарда рублей.



Конституционный суд уточнил, что средства могут конфисковать не только у чиновников, но и у обычных граждан. Пока не ясно кто будет осуществлять проверки и минимальная сумма для конфискации.