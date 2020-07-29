Василий Орлов: «Мы наведём порядок по экспорту нашей сельхозпродукции»

Фото: https://www.instagram.com/va.orlov/

Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл совещание по вопросам экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2020 год. Руководитель области высказал намерение навести порядок в этой области, сообщает пресс-служба правительства региона.



— Мы наведём порядок в экспорте сельскохозяйственной продукции. Я никого не пугаю, мы хотим, чтобы вы работали и богатели. Но давайте будем все работать по одним правилам. Минсельхоз должен определить ориентировочную экспортную стоимость сои и корректировать её каждый год. Всё, что попадает ниже рекомендуемой стоимости, будет становиться объектом пристального внимания со стороны всех контролирующих служб. Когда появляются компании, находящиеся в «чёрной зоне», надо внимательно по ним отработать. Здесь правила должны быть одни для всех. Мы создадим все возможные комфортные условия для работы, но и сельхозтоваропроизводители должны себя вести по закону. Давайте наведём порядок на нашей с вами родной амурской земле, — высказал своё мнение глава региона Василий Орлов.

Таким образом он намерен решить ряд проблем в Амурской области по экспорту сельхозпродукции.

Так, ежегодно некоторые компании региона уменьшают экспортную стоимость сои, что снижает стоимостный показатель общего сельскохозяйственного экспорта по всей стране, а это в свою очередь подрывает реализацию задач, поставленных правительством государства.

В Амурской области есть и такие организации, которые осуществляют сделки по экспорту «серыми методами». В итоге средства, за проданную продукцию не появляются на территории России. А когда неправомерные действия обнаруживаются соответствующими органами, юридическое лицо уже не ведёт финансово-хозяйственную деятельность, а руководитель предприятия отсутствует. Об этом на совещании сообщил начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин.

Ещё одной проблемой является то, что в регионе есть несколько предприятий, которым отказано в выдаче фитосанитарных сертификатов, например, из-за предоставления недостоверных документов.

О планах по экспорту продукции АПК на 2020-2024 годы доложил министр сельского хозяйства области Олег Турков: план 2020 года составляет всего 610 тысяч тонн на общую сумму 198,2 миллионов долларов США, а на 2024 — 1 130 тысяч тонн на сумму 368,2 миллионов долларов США.