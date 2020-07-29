В Тынде идёт комплексный ремонт объектов здравоохранения

В детской поликлинике столицы БАМа ремонт стартовал ещё в июне, в хирургическом корпусе больницы аукцион на определение подрядчика завершился десять дней назад и вскоре рабочие приступят к работам.

Капитальный ремонт данных объектов не проводился с момента строительства, поэтому возникла необходимость в комплексной реконструкции и обновлении оборудования, поскольку имеющееся уже полностью исчерпало свой ресурс.

– Ремонт хирургического корпуса больницы мы планируем завершить в следующем году. Объем работ там достаточно большой – кроме ремонта внутри здания и замены всех инженерных систем, нужно выполнить ремонт фасада, кровли, благоустроить прилегающую территорию. Для отделки отделения реанимации будут использованы специальные панели и оборудование, соответствующее мировым стандартам. Все это обеспечит нужный уровень комфорта врачам и пациентам, снизит показатель смертности. А ремонт в детской поликлинике закончат уже в этом году, там также будут заменены системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения, выполнена внутренняя отделка помещений и капитальный ремонт кровли, – рассказал зампред амурского правительства Павел Матюхин.

Сейчас на объектах устанавливается видеонаблюдение. Следить за ходом строительных работ могут все желающие, в том числе, из других городов и регионов. Для этого достаточно перейти по ссылке, которая будет размещена на сайте правительства Амурской области.

На комплексный ремонт объектов здравоохранения в Тынде было выделено более 300 миллионов рублей областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, порядка 160 миллионов было получено из федеральной казны, благодаря содействию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.